14 марта - день памяти священномученика Василия Никитского (ХХ век)

Те, кто за истину и исповедание Христа терпят беды и издевательства, получают за это и особые почести.

Святитель Иоанн Златоуст

Арестант Бутырской тюрьмы в Москве. Это фото священника Волоколамского уезду Василия Никитского датировано 1929-м годом. Батюшку обвинили в том, что он «обрабатывал общественное мнение против закрытия церкви». Три года ссылки в Северный Край на лесозаготовительные работы – таким был приговор большевистского суда.

В 1938-ом году отец Василий – уже узник московской тюрьмы НКВД. Такие вехи восхождения на Голгофу красноречиво свидетельствуют о величии пастырского подвига священномученика. Отца Василия Никитского, посвятившего себя Христу, расстреляли в этот день в 1938-ом году. Его тело похоронили в неизвестной могиле на подмосковном полигоне Бутово.

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