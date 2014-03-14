Православная церковь празднует день памяти преподобномученицы Евдокии (ІІ век)

Пути к Богу так же многоразличны, так же богаты, как человеческие души и как глубины Самого Бога.

Митрополит Антоний Сурожский

Различными путями приводит к Себе Господь избранных Своих. Преподобномученица Евдокия в молодости отличалась особой красотой. Но языческая вера подтолкнула ее на путь греховного разврата. Однажды она услышала, как странствующий старец читал слова из Священного Писания о Втором пришествии Христа и Страшном Суде. Это изменило мировоззрение красавицы Евдокии.

Она оставила свою греховную жизнь и твердо стала на путь покаяния. Всем сердцем уверовав во Христа, Евдокия приняла крещение и все своё богатство раздала бедным. Пятьдесят шесть лет она несла монашеский подвиг в одном из Финикийских монастырей. В средине второго века, при императоре Антонине, Евдокия мученически закончила свою праведную жизнь.

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