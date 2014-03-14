Сегодня день памяти преподобномученицы Анны (Макандиной) (ХХ век)

Русские новомученики – это те ожидаемые Вселенской Церковью жертвы, кои пополнили число убиенных за Слово Божие.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Ее фотография сохранилась лишь в архиве московской тюрьмы НКВД. Преподобномученица Анна (Макандина) была простой послушницей Алексеевского монастыря в Москве. В течение десяти лет праведница трудилась в этой обители. После закрытия советской властью монастыря свою преданность Христу она доказала исповедническим подвигом: отбывала ссылку в Архангельской области.

По возвращении из ссылки мученицу снова арестовали. А 14-го марта 1938-го года преподобномученица Анна вместе со своей сестрой монахиней Матроной приняла смерть от рук богоборцев. Это случилось на полигоне в Бутово под Москвой.

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