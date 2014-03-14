14 марта - день памяти мученицы Антонины (ІІІ–IV век)

Веровать только во Христа Спасителя – это оправдание, а исповедовать Его устами – спасение.

Преподобный Нил Синайский

Подробности христианской жизни святой мученицы Антонины стерты веками. Известно лишь, что жила она в городе Никея, в Вифинской области, на северо-западном побережье Малой Азии.

В начале четвертого века во время гонения на христиан со стороны римского императора Диоклетиана Антонина отказалась принести жертву идолам. За это ее жестоко истязали, а затем утопили в озере. Память святой Антонины Церковь чтит сегодня, четырнадцатого марта.

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