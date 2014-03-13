Православная Церковь празднует день Девпетерувской иконы Божьей Матери

Нет ничего внешнего, что не было бы проявлением внутреннего.

Священник Павел Флоренский

Чудотворная Девпетерувская икона Божьей Матери была явлена в 1392-ом году. Один из самых древних списков этой иконы находился в Николаевском храме в селе Батюшково, Дмитровского уезда Московской губернии. На этом образе Богомладенец Иисус стоит на коленях Божьей Матери. Другой чудотворный список с Девпетерувской иконы был прославлен в Тамбовском Преображенском кафедральном соборе. В свое время перед ним возносил свои келейные молитвы святитель Питирим, прославляя Господа и Божью Матерь. Чудотворная икона до сих пор висит в Тамбовском соборе над ракой с мощами святителя.

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