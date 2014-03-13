13 марта - день памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина (V век)

Великий Кассиан размышляет благородно и возвышенно.

Преподобный Иоанн Листвичник

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин по месту рождения и языку, на котором писал, принадлежал Западу, но духовной родиной святого всегда был православный Восток. Многие годы он посещал монашеские обители. Жил в монастырях Палестины, Египта и Азии. Был другом святителя Иоанна Златоуста и некоторое время слушал его проповеди в Константинополе. Имея практический опыт духовной жизни, преподобный Иоанн учредил два монастыря в Марселе по уставу восточных обителей: мужской и женский. А в 417 году написал 12 книг, в которых показал своим соотечественникам образцы общежительных монастырей. Иоанн Кассиан Римлянин ознакомил также читателей с духом подвижничества православного Востока.

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