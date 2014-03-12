Сегодня день памяти преподобного Тита Печерского (XIV век)

Кто усмирил себя, тот победил врагов.

Преподобный Силуан Афонский

Преподобный Тит воин. Свои монашеские подвиги он нёс в Киево-Печерском монастыре в 14-ом веке. Короткие сведения о жизненном пути этого подвижника были записаны на доске, накрывавшей мощи святого. Об этом нам сообщает церковный историк архиепископ Модест (Стрельбицкий). Так, известно, что преподобный Тит был воином.

Будучи тяжело ранен в голову, он не смог больше воевать и пришёл на послушание в Печерский монастырь. Приняв монашество, праведник стал воином Христовым и повел трудную борьбу против темных сил князя мира сего. Его оружием стали покаянный плач и величайшее смирение. Достигнув духовных высот, преподобный Тит удостоился у Господа большой славы.

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