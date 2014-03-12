12 марта - день памяти преподобного Василия исповедника (VIII век)

Гонения делали Церковь еще более славной из-за самих страданий.

Святитель Григорий Богослов

Преподобный Василий исповедник. Во времена правления императора-иконоборца Льва Исавра началось гонение на людей, почитающих святые иконы. Василия и его сподвижника преподобного Прокопия подвергли пыткам, а затем заключили в темницу. Там оба мученика томились вплоть до смерти императора Льва.

Когда святых исповедников освободили, они продолжили свой монашеский подвиг. Преподобный Василий наставлял в христианской вере и добропорядочности многих людей. В 750 году праведник мирно отошел к Господу.

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