Православная Церковь празднует день памяти мученика Севастиана (І век)

12:44, 11 марта 2014
Праздники
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Только вера христиан истинна, нет другой истинной веры!

Мученик Севастиан

Только вера христиан истинна, нет другой истинной веры!

Мученик Севастиан

Один из  тысяч христианских мучеников, пострадавших в годы гонений императора Нерона, – святой Севастиан. Он занимал должность градоначальника в малоазиатском городе Атталия. Здесь же его обратил в христианство старший сын  святой мученицы Фотины Виктор. Узнав об этом, император   вызвал его в Рим – на суд.

После отказа Севастиана отречься от Христа, Нерон приказал раздробить ему на наковальне кисти  рук, а затем ослепить и бросить в темницу. Через три года император узнал, что Севастиан полностью здоров и к нему постоянно приходят люди, чтобы послушать проповедь. Тогда мученику отсекли голени, бросили псам, а затем содрали кожу и в конце –  обезглавили. Сегодня Церковь чтит память этого святого.

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