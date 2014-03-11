Православная Церковь празднует день памяти мученика Севастиана (І век)
Только вера христиан истинна, нет другой истинной веры!
Только вера христиан истинна, нет другой истинной веры!
Мученик Севастиан
Один из тысяч христианских мучеников, пострадавших в годы гонений императора Нерона, – святой Севастиан. Он занимал должность градоначальника в малоазиатском городе Атталия. Здесь же его обратил в христианство старший сын святой мученицы Фотины Виктор. Узнав об этом, император вызвал его в Рим – на суд.
После отказа Севастиана отречься от Христа, Нерон приказал раздробить ему на наковальне кисти рук, а затем ослепить и бросить в темницу. Через три года император узнал, что Севастиан полностью здоров и к нему постоянно приходят люди, чтобы послушать проповедь. Тогда мученику отсекли голени, бросили псам, а затем содрали кожу и в конце – обезглавили. Сегодня Церковь чтит память этого святого.