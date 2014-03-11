Сегодня день памяти преподобного Севастиана Пошехонского (XV век)

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Преподобный Севастиан Пошехонский

Преподобный Севастиан Пошехонский известен как основатель монашеской обители в честь Преображения Господня на реке Сохоти. Это в 90 километрах от современного города Тутаев Ярославской области. Монахи обители по примеру своего наставника сами обрабатывали землю и питались от труда рук своих.

Преподобный Севастиан отошел к Господу около 1500 года. Впоследствии Преображенская обитель была приписана к Череповецкому Воскресенскому монастырю, а в 1764 году закрыта. В средине 19-го века над мощами преподобного Севастиана был построен каменный храм. Сегодня мы чтим память этого русского подвижника 16-го века.

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