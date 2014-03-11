11 марта - день памяти преподобного Тита, в Ближних пещерах (XII ст.)

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Послание апостола Иакова

В Печерском монастыре жили два друга: пресвитер Тит и диакон Євагрий. Но неожиданно их дружба сменилась враждебностью. По воле Божьей Тит вдруг заболел. Он истово молился, плакал и послал за Євагриєм, чтобы попросить у него прощения. Однако тот не захотел прийти, и братия привела его силой.

Больной со слезами и земными поклонами стал просить его: "Прости меня, отче, и благослови". Но Євагрий, словно охваченный демоном, произнес страшные слова: "Я не хочу примириться с ним ни в этом веке, ни в будущем". Сказав это, он упал мертвый. Искреннее раскаяние Тита дало ему возможность увидеть ангела, который поразил Евагрия огненным копьем, а самому пресвитеру подал руку.

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