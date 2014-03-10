10 марта - день памяти преподобного Тарасия, Патриарха Константинопольского

В почитании икон мы представляем через видимое невидимое. Так через образ мы видим Первообраз.

Акты VII Вселенского собора

Святитель Тарасий был сенатором при дворе императора Константина Багрянородного и его матери, святой царицы Ирины. Тогда, в середине 8-го века, Церковь волновали иконоборческие смуты. Константинопольский патриарх Павел из-за слабого характера не мог решительно вести борьбу с ересью и ушел в монастырь, приняв схиму.

При этом объявил, что достойным преемником будет только Тарасий. Пройдя за короткое время все иерархические ступени, святой Тарасий стал патриархом. Святитель мудро управлял Церковью 22 года. В 787-м году при его председательстве в Никее состоялся седьмой Вселенский Собор, на котором было утверждено почитание святых икон.

"Православие в Украине"