Православная Церковь празднует день памяти преподобного Тимофея в Символах (VIII век)

Чтобы понять Бога, необходимо осуществить подвиг веры.

Священник Павел Флоренский

Его восхождение к вершинам духовного совершенства происходило в монастыре под названием Символы. Эта обитель, находившаяся близ горы Олимп в Малой Азии, славилась в восьмом веке многими подвижниками. Учителями Тимофея Олимпийского были архимандрит этой обители преподобный Феоктист и преподобный Платон, исповедник Студийский.

Многие годы Тимофей провел также в отшельничестве, скитаясь в пустынях, горах и лесах. Господь наделил праведника благодатными дарами исцелять болезни, изгонять нечистых духов. К глубокой старости святой Тимофей служил ближним своими дарами.

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