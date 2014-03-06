Православная Церковь празднует день памяти преподобного Тимофея в Символах (VIII век)
14:42, 06 марта 2014Праздники
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Чтобы понять Бога, необходимо осуществить подвиг веры.
Священник Павел Флоренский
Его восхождение к вершинам духовного совершенства происходило в монастыре под названием Символы. Эта обитель, находившаяся близ горы Олимп в Малой Азии, славилась в восьмом веке многими подвижниками. Учителями Тимофея Олимпийского были архимандрит этой обители преподобный Феоктист и преподобный Платон, исповедник Студийский.
Многие годы Тимофей провел также в отшельничестве, скитаясь в пустынях, горах и лесах. Господь наделил праведника благодатными дарами исцелять болезни, изгонять нечистых духов. К глубокой старости святой Тимофей служил ближним своими дарами.
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