Сегодня день Козельщанской иконы Божьей Матери

Эта икона в моём семействе, а также в окрестностях издавна пользуется славой чудотворений.

Владимир Капнист

Козельщанский образ Божьей Матери прославился в 19-ом веке. Многие годы чудотворная икона принадлежала роду Капнистов. А название она получила от места своего пребывания – села Козельщина на Полтавщине. Однажды дочь Капнистов Мария заболела. Отец обращался за помощью к лучшим врачам, возил дочь на Кавказ, однако болезнь прогрессировала.

Когда Мария вернулась домой, мать, уже потерявшая надежду на выздоровление дочери, указала на образ Божьей Матери, висевший в их доме, и сказала: "Помолись перед нашей Заступницей". Помолившись, девушка выздоровела... И ныне к Козельщанской чудотворной иконе обращаются многочисленные паломники, приходящие в монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что в Кременчугской епархии.

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