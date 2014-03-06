6 марта - день памяти святителя Евстафия Антиохийского (IV век)

В истинном Православии нет слепого следования «букве закона», ибо оно есть «дух и жизнь».

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Ревностный борец за христианскую веру. Председатель Первого Вселенского собора. – Святитель Евстафий Антиохийский был одним из первых, кто дал отпор арианской ереси. В начале 4-го века пресвитер Александрийский Арий стал учить, что Иисус Христос имеет другую сущность, чем Его Отец Небесный. Отстаивая учение Церкви, архиепископ Евстафий бескомпромиссно разоблачал еретиков.

В 325-ом году он стал одним из инициаторов созыва Вселенского собора. Его участники осудили арианство. Впоследствии сторонникам Ария путем обмана удалось выслать святителя Евстафия во Фракию, где он и скончался. В конце 5-го века мощи архипастыря были перенесены в Антиохию.

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