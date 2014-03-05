Православная церковь празднует день памяти преподобномученика Корнилия Псково-Печерского (XVI век)

Иноверныя просвещая, иноки и многия люди спасая, обитель же свою дивно украшая, тамо и мученичества венец прият.

Тропарь святому

Более 40 лет игумен Корнилий окормлял братию Псково-Печерского монастыря. Трудами этого праведника обитель стала не только светочем Православия, но и крепостью, защищавшей Россию от внешних врагов. Монастырь служил крестьянам житницей на случай голода, а русской армии – пограничным форпостом. Благотворительная и просветительская деятельность Псково-Печерского игумена не ограничивалась лишь монастырем.

Святой Корнилий заботился о храмах в соседних городах, о больницах и приютах для пострадавших во время Ливонской войны. Земную жизнь праведник завершил мученической смертью. Он погиб от рук царя Ивана Грозного, который по ошибке заподозрил Корнилия в измене. Сегодня – день памяти преподобномученика.

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