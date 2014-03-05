Сегодня день памяти преподобного Льва, епископа Катанского (VIII век)

Якоже светильника превелика церковь имать всеблаженне, тебе паче солнца сияюща.

Кондак святому

Святой Лев был епископом города Катан, что в Сицилии. В то время там жил и чародей Илиодор. Он был когда-то христианином, но отрекся от Господа. Своим колдовством он не давал покоя горожанам. Святитель не раз призывал Илиодора к покаянию, но напрасно. Однажды во время богослужения чародей вошел в храм и стал бесчинствовать.

Тогда епископ Лев спокойно вышел из алтаря и, обвязав шею чародея своим омофором, вывел его из храма на площадь. Там он заставил Илиодора сознаться во всех злодеяниях и приказал разжечь костёр. Святитель без колебаний вошел вместе с чародеем в огонь, удерживая Илиодора омофором. Так они стояли, пока Илиодор не сгорел, а святитель Лев остался невредимым. Благодаря этому чуду святитель прославился еще при жизни.

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