5 марта - день памяти благоверного князя Ярослава Мудрого (ХІ век)

Если будете жить в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих, которые добыли её трудом своим великим.

Князь Ярослав Мудрый

Сын равноапостольного крестителя Руси – великий князь Киевский Ярослав Мудрый. Во времена его княжения появились первые русские монастыри. В 1030 году Ярослав учредил обитель Святого Георгия в Новгороде и Киево-Печерский монастырь в Киеве. Именно он велел по всей Руси «творить праздник» святого Георгия, известный еще как Юрьев день.

По приказу Ярослава Мудрого были изданы Церковный устав и свод законов древнерусского права – «Русская правда». В 1051 году, собрав епископов, великий князь сам назначил митрополитом Русским Иллариона – впервые без участия Константинопольского патриарха. В 2005 году с благословения патриарха Алексия Второго 5-ое марта было внесено в месяцеслов как день поминания благоверного князя Ярослава Мудрого.

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