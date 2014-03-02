Сегодня - Прощеное воскресенье

Не судите, да не судимы будите, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.

Евангелие от Матфея Мф. 7:1

Последнее воскресенье перед началом Великого поста Святая Церковь называет Неделей сыропустной (ведь сегодня заканчивается употребление молочных продуктов). Это также Прощеное воскресенье.

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы войти в Великий пост с чистым сердцем.

Пост освобождает нас от порабощения грехом, от плена этого мира. И первый пролом в твердыне греха – прощение, возвращение к единству, согласию, любви. Пост по-настоящему начинается в это воскресенье с вечерни.

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