Сегодня день памяти святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского (XX век)

Пастырское служение состоит в служении возрождению душ, которое совершается Божественной благодатью.

Митрополит Антоний Храповицкий

Он страдал от голода, холода и жестокой несправедливости. Его грабили и даже чуть не убили разбойники, а под конец жизни его разбил паралич. Но все испытания митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский) терпел безропотно.

Лишь одно не давало ему покоя – постоянное угрызение совести. Это было обычное чувство для святителя, но иногда оно становилось таким сильным, что он заявлял: «Какой ответ дам Богу, что скажу, чем оправдаюсь? Хороших дел не имею, а все сделанное – не мое». И это говорил человек, которого за великие подвиги несения Слова Истины назвали «апостолом Алтая»! Благодаря ему высокого уровня достигла Киргизская миссия, а в Казани впервые услышали православную молитву на татарском языке.

Глас