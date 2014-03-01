1 марта День памяти 12-ти мучеников Кесарийских (IV век)

Стать мучеником – значит взять крест и нести его со Христом.

Епископ Каллист (Уэр)

За проповедь христианского учения правитель Кесарии Палестинской Урбан на два года бросил в темницу пресвитера Памфила, диакона Валента и мирянина Павла. Впоследствии их засекли мечом вместе с пятью юношами-христианами, которые назвали себя именами ветхозаветных пророков: Илии, Еремии, Исаии, Самуила и Даниила.

Порфирий – слуга пресвитера Памфила, а также свидетели его мученичества Селевкий, Феодул и Иулиан, которые отдали дань уважения мученикам, тоже были наказаны.

Останки двенадцати мучеников четыре дня лежали не погребёнными. Ни звери, ни птицы не притронулись к ним. Увидев это, язычники позволили христианам похоронить тела святых.

Произошло это в начале 4-го века при правлении императора Диоклетиана.

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