Православная Церковь празднует день памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (ІХ век)

Ими бо начася на сроднем нам языке словенстем литургия божественная и все церковное служение совершатися.

Акафист святому

Просветитель славян, „строитель” их письменности и церковности, названый за свои невероятные успехи Мудрым, – святой равноапостольный Кирилл. Долгое время праведник воспитывался при дворе византийского императора. Вместе со своим родным братом, равноапостольным Мефодием, Кирилл обратился с проповедью о Христе к народам Хозарского каганата. Впоследствии хозарский князь вместе со всей семьей принял святое крещение. В 862 году, по просьбе князя Ростислава прислать в его страну миссионеров, император Византии Михаил отправил в Моравию Кирилла и Мефодия. Там они составили славянскую азбуку, а затем перевели Евангелие и другие богослужебные книги, став первыми просветителями славянских народов.

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