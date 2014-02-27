Сегодня день памяти 12-ти греков, строителей Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI век)

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши, двоенадесятице честная, устроению великия церкве Киево-Печерския послужившие.

Тропарь святым

Сегодня Православная Церковь празднует день памяти 12-ти греков, построивших Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В 1073 году к преподобному Антонию пришли греческие мастера с иконой Пресвятой Девы, которую они получили в благословение от самой Богородицы. Чтобы определить место будущего храма, преподобный Антоний три дня провел в молитве. В начале строительства и в закладке церкви принял участие сын Ярослава Мудрого — великий князь Святослав. По словам летописца, князь «своими руками стал ров копать» и пожертвовал на строительство сто гривен. Как отмечал участник тех событий, во время освящения храма произошло чудо: „Появился столб огненный от неба до земли, словно туча. Иногда над этим местом появлялась и радуга”.

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