27 февраля - день памяти преподобного Исаакия, затворника Печерского (ХІ век)

Светлости святых насладитися вожделев, в темную вселился еси пещеру, прехвальне.

Тропарь святому

Преподобный Исаакий Печерский в миру был богатым купцом из города Торопец, что на Псковской земле. Однажды он раздал свое имущество и принял монашеский постриг в обители у преподобного Антония Печерского. Он ел лишь одни просвиры, и то через день, а спать вовсе не ложился, только дремал сидя. После семилетнего затворничества Исаакий испытал очень тяжелое искушение: приняв за Христа духа злобы, он поклонился ему, после чего упал и тяжело занемог. Преподобные Антоний и Феодосий присматривали за ним. Только на третий год он начал ходить, говорить и посещать храм. Исцелившись, Исаакий еще 20 лет провел в подвигах юродства и затвора. Скончался праведник около 1090 года. Ныне его мощи находятся в Ближних пещерах Киевской Лавры.

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