Сегодня Церковь чтит память преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии (V век)

Насколько человек отсекает от себя утешения мира сего, настолько сподобляется радости Божьей в Духе Святом.

Преподобный Исаак Сирин

Однажды женщина-блудница по имени Зоя поспорила со знакомыми, что сможет соблазнить праведного монаха Мартиниана. Он 25 лет прожил в аскетических подвигах в пустыне близ Кесарии Палестинской.

Придя к святому под видом странницы, женщина попросилась переночевать. Преподобный Мартиниан оставил ее в келье, а сам разжег огонь и стал босыми ногами на угли. Потрясённая увиденным, блудница покаялась и обратилась на путь благочестия.

Так праведная Зоя провела 12 лет в молитве и посте. А святой Мартиниан поселился на безлюдном острове. Впоследствии туда попала дева Фотиния, спасшаяся после кораблекрушения.

Старец дал ей духовные наставления, а сам оставил остров и ушёл странствовать. Сегодня Церковь чтит память святых Мартиниана, Зои и Фотинии.

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