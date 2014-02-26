26 февраля день памяти преподобного Стефана (Симеона), царя Сербского (ХІІ век)

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, – вера наша.

Послание апостола Иоанна Богослова

Преподобный Симеон мироточивый в миру был великим князем Сербии. До принятия монашества он был известен как Стефан Неманя.

Жил праведный правитель в 12-ом веке. Он оставил глубокий след в истории своей отчизны: объединил значительную часть сербских земель и добился признания независимости Византией Сербского государства.

В 80-летнем возрасте Стефан удалился на Афон, где прославился святой жизнью его сын – преподобный Савва. Там они вместе возобновили опустевший монастырь Хиландар, куда стали приходить иноки| из различных стран.

Святой Симеон был великим подвижником и мудрым наставником монахов. Его мощи хранятся в Сербии, в церкви Пресвятой Богородицы на реке Студеница.

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