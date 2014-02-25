25 февраля Иверской иконы Божьей Матери

Много икон Богоматерь явила в нашей Отчизне в разных местах. С ними всегда благодатная сила: верным – для спасения, недругам – для страха.

Архимандрит Павел (Груздев)

В 9-ом веке чудотворный образ Иверской иконы Божьей Матери находился у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никея.

При императоре Феофиле (829 - 842) иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Спасая икону от воинов, вдова опустила ее в море.

Афонские монахи, несколько дней наблюдавшие в море за огненным столбом, поднимающимся в небо, пришли на берег и нашли святой образ.

Они поставили его в храме Иверского монастыря. Однако на следующий день икона появилась над вратами, показав, таким образом, что желает быть охранительницей иноков.

В 17 веке по желанию Святейшего патриарха Московского Никона афонский монах написал копию с иконы. Вскоре ее торжественно встретили в Москве. Уже во времена царствования Алексея Михайловича Иверская икона прославилась многими чудесами.

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