В Киево-Печерской лавре - день памяти преподобного Прохора Лободника (ХІІ век)

Препитавый во гладе алчущия хлебом от былия и солию от пепела, напи­тай и нас пищею духовною, моля Хрис­та Бога.

Тропарь святому

Преподобный Прохор Печерский был великим постником. Он избегал даже употреблять муку, а хлеб пёк из лебеды. Такой же хлеб во время голода пришлось есть и киевлянам. Но с благословения преподобного он не был горьким на вкус. Спустя некоторое время в Киеве не стало и соли. Тогда преподобный, собрав пепел во всех кельях, стал раздавать его нуждающимся.

По молитвам праведника пепел становился солью. Это чудо повлияло на жестокосердного киевского князя Святополка, который стал страстным молитвенником. Когда наступил час смерти преподобного Прохора, князь покинул свою воюющую дружину и приехал в Киев, чтобы самому отнести тело праведника в пещеру. По возвращении Святополка в войско русичи одержали победу над половцами.

Глас