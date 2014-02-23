Православная Церковь празднует день памяти благоверной княгини Анны Новгородской (ХІ век)

Посмотри, Владимир, на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они блюдут веру!

Святитель Илларион Киевский

Вся ее жизнь была служением Божьей Матери, Которая одарила святую благодатными дарами и счастливым материнством.

Благоверная княгиня Анна Новгородская. Она была дочерью шведского короля, ее мирское имя – Ирина.

Став женой великого князя Ярослава Мудрого, она внесла немалый вклад в развитие духовности и культуры Киевской Руси.

Ирина была матерью семи сыновей и трёх дочерей. Среди них – великие князья Киевские Изяслав и Владимир, европейские королевы Анна французская, Мария венгерская и Елизавета норвежская.

Все они отличались крепкой верой в Бога, трудолюбием и просвещенностью. На склоне лет княгиня приняла в Новгороде монашеский постриг. Ныне мощи святой Анны находятся в Софийском соборе Новгорода.

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