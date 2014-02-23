23 февраля - иконы Божьей Матери „Огневидная"

Огневидная колесница Слова, радуйся, Владычице.

Канон Пресвятой Богородицы

Икона Божьей Матери „Огневидная”. На этом образе нет изображения Богомладенца Христа. Самое примечательное на ней – это цвет. Одежда на Пресвятой Деве – ярко-красная. Поэтому образ и получил название "Огневидная". Богоматерь символизирует Новозаветную Церковь, а также кровь Агнца Искупителя – Иисуса Христа, пролитую за человечество. О месте и времени появления иконы сведений нет. Но известно, что одна из русских икон подобного написания создавалась во время войны с Наполеоном. Символично то, что день почитания этого образа – 23 февраля – является праздником защитников Отчизны.

Глас