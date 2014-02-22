Сегодня день памяти священномучеников Маркела, Филагрия и Панкратия (І век)
10:45, 22 февраля 2014Праздники
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Кровь мучеников есть семя христианства.
Тертулиан
Эти праведники жили в то время, когда Иисус Христос еще ходил по земле и проповедовал о Царстве Небесном.
Все трое – святые Маркелл, Филагрий и Панкратий – были учениками апостола Петра. Уже после вознесения Господа они были поставлены на епископское служение: святой Маркелл – в городе Сиракузы на Сицилии, Филагрий – на Кипре, а Панкратий – в сицилийском городе Тавромении.
Этим проповедникам, как и многим первым христианам, суждено было принять от язычников мученическую смерть за веру. Их жертва открыла путь следующим поколениям христиан.
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