Сегодня день памяти священномучеников Маркела, Филагрия и Панкратия (І век)

Кровь мучеников есть семя христианства.

Тертулиан

Эти праведники жили в то время, когда Иисус Христос еще ходил по земле и проповедовал о Царстве Небесном.

Все трое – святые Маркелл, Филагрий и Панкратий – были учениками апостола Петра. Уже после вознесения Господа они были поставлены на епископское служение: святой Маркелл – в городе Сиракузы на Сицилии, Филагрий – на Кипре, а Панкратий – в сицилийском городе Тавромении.

Этим проповедникам, как и многим первым христианам, суждено было принять от язычников мученическую смерть за веру. Их жертва открыла путь следующим поколениям христиан.

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