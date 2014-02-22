22 февраля день памяти преподобного Панкратия Печерского (ХІІІ–ХІV века)

Подлинная любовь к Богу выливается в подлинную любовь к человеку.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Его имя упоминается в каноне, посвященном преподобным Киево-Печерским святым, которые покоятся в Дальних пещерах.

Преподобный Панкратий Печерский жил приблизительно в 13–14-ом веке. Сведений о нем сохранилось очень мало.

Подвизался праведник в Киево-Печерском монастыре в сане иеромонаха. Прославился как постник и чудотворец.

Известно также, что преподобный Панкратий неустанно оказывал помощь нуждающимся, молитвой и помазанием исцелял больных и немощных. Сегодня Церковь чтит память этого святого.

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