22 февраля день памяти преподобного Панкратия Печерского (ХІІІ–ХІV века)
09:53, 22 февраля 2014Праздники
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Подлинная любовь к Богу выливается в подлинную любовь к человеку.
Архимандрит Софроний (Сахаров)
Его имя упоминается в каноне, посвященном преподобным Киево-Печерским святым, которые покоятся в Дальних пещерах.
Преподобный Панкратий Печерский жил приблизительно в 13–14-ом веке. Сведений о нем сохранилось очень мало.
Подвизался праведник в Киево-Печерском монастыре в сане иеромонаха. Прославился как постник и чудотворец.
Известно также, что преподобный Панкратий неустанно оказывал помощь нуждающимся, молитвой и помазанием исцелял больных и немощных. Сегодня Церковь чтит память этого святого.
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