Сегодня день памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского (ІХ век)

Для славян всех племён Фотий – первый проповедник Евангелия, который просветил их чистым светом Христовым.

Архиепископ Филарет (Гумилевский)

«Он по праву мог считаться славой своего времени и даже соперничать с древними”. Так отзывались современники об одной из наиболее значимых личностей в истории Византии – патриархе Фотие.

Это был ученый, человек сильной воли и твердого характера, широкого жизненного и административного опыта.

Стремление к независимости от Рима в свершении церковных судов, проповеднической деятельности, а также борьба за самобытность религиозной и общественной жизни Византии были основой его служения.

Он обличал римских пап во властолюбии и впервые обвинил их в ереси за добавление к Символу веры слов «и от Сына».

Патриарх Фотий известен и как автор канона святому Феофану Исповеднику и чина малого освящения воды.

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