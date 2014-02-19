Сегодня день памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского (ІХ век)
Для славян всех племён Фотий – первый проповедник Евангелия, который просветил их чистым светом Христовым.
Архиепископ Филарет (Гумилевский)
«Он по праву мог считаться славой своего времени и даже соперничать с древними”. Так отзывались современники об одной из наиболее значимых личностей в истории Византии – патриархе Фотие.
Это был ученый, человек сильной воли и твердого характера, широкого жизненного и административного опыта.
Стремление к независимости от Рима в свершении церковных судов, проповеднической деятельности, а также борьба за самобытность религиозной и общественной жизни Византии были основой его служения.
Он обличал римских пап во властолюбии и впервые обвинил их в ереси за добавление к Символу веры слов «и от Сына».
Патриарх Фотий известен и как автор канона святому Феофану Исповеднику и чина малого освящения воды.