19 февраля день памяти мучениц Дорофеи, Христины, Калисты и Феофила (ІІІ век)

Мученичество – плод настоящего богопознания.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Святые мученики Дорофея, Христина, Каллиста и Феофил пострадали за Христа в конце 3-го века.

Святая Дорофея была благочестивой девой и отличалась непреклонной верой.

Схваченная по приказу правителя Саприкия, она твердо исповедовала свою веру. Не сломив ее волю, правитель отдал Дорофею двум женщинам-сёстрам – Христине и Каллисте, отрекшимся от Христа.

Он приказал им уговорить Дорофею принести жертву языческим богам. Однако случилось обратное. За это Христину и сожгли в смоляной бочке.

Затем пришла очередь и Дорофеи. Ее усекли мечом. Но по ее молитвам поверил в Христа человек по имени Феофил, который насмехался над Дорофеей, но затем принял венец мученика.

Глас