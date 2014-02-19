19 февраля день памяти мучениц Дорофеи, Христины, Калисты и Феофила (ІІІ век)
Мученичество – плод настоящего богопознания.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Святые мученики Дорофея, Христина, Каллиста и Феофил пострадали за Христа в конце 3-го века.
Святая Дорофея была благочестивой девой и отличалась непреклонной верой.
Схваченная по приказу правителя Саприкия, она твердо исповедовала свою веру. Не сломив ее волю, правитель отдал Дорофею двум женщинам-сёстрам – Христине и Каллисте, отрекшимся от Христа.
Он приказал им уговорить Дорофею принести жертву языческим богам. Однако случилось обратное. За это Христину и сожгли в смоляной бочке.
Затем пришла очередь и Дорофеи. Ее усекли мечом. Но по ее молитвам поверил в Христа человек по имени Феофил, который насмехался над Дорофеей, но затем принял венец мученика.