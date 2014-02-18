Сегодня день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (XVII век)

Пастырей начальнику Христу трудился еси, святителю Феодосие, на пажити духовней питая словесныя Твоя овцы.

Кондак святому

49 случаев чудотворений было зафиксировано во время обретения его мощей. О святости Черниговского архиепископа Феодосия свидетельствовала и его земная жизнь. Духовный подъем наблюдался всюду, где он служил. Это и Крупицкий Батуринский монастырь, и Корсунская обитель, и Киево-Выдубицкий монастырь. Молитвенную помощь святителя Феодосия и ныне ощущают люди, верные Православной Церкве.

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