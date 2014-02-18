Сегодня день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (XVII век)
16:53, 18 февраля 2014Праздники
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Пастырей начальнику Христу трудился еси, святителю Феодосие, на пажити духовней питая словесныя Твоя овцы.
Кондак святому
49 случаев чудотворений было зафиксировано во время обретения его мощей. О святости Черниговского архиепископа Феодосия свидетельствовала и его земная жизнь. Духовный подъем наблюдался всюду, где он служил. Это и Крупицкий Батуринский монастырь, и Корсунская обитель, и Киево-Выдубицкий монастырь. Молитвенную помощь святителя Феодосия и ныне ощущают люди, верные Православной Церкве.
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