18 февраля - иконы Божьей Матери "Взыскание погибших"

Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши.

Тропарь иконе

С незапамятных времен русский народ, свято веря во всесильную помощь Пресвятой Богородицы, дал Ей название "Взыскание погибших", то есть последняя надежда погибающих людей.

По преданию, икона Божьей Матери "Взыскание погибших" прославилась ещё в VI веке в малоазийском городе Адане, избавив от вечной гибели раскаявшегося инока Феофила, впоследствии прославленного Церковью в лике преподобных.

На Руси известно несколько чудотворных икон под этим названием, через которые Матерь Божья являла Свою милость людям, уже переступившим порог гибели.

Серед них – чудотворный образ из села Малижин Харьковской губернии, явленный в 1770 году, и трижды избавивший жителей от холеры; из села Красное Черниговской губернии, из Воронежа, Козлова Тамбовской губернии.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака; к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают Матери с ходатайством о погибающих детях, о здравии и благополучии детей, об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной боли, от лихорадки, от недуга пьянства, при головной боли, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблуджших в Церковь.

МОЛИТВА

О Пресвятая Владычице и Богородице, высшая Херувим и честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, погибших Взыскание и всех скорбящих Радосте, подаждь утешение и нам, в погибели и скорби сущим, разве бо Тебе, иного прибежища и помощи не имамы. Ты Едина еси радости нашея Ходатаица и яко Матерь Божия и Мати Милосердия, предстоя у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи: никтоже бо, притекаяй к Тебе, посрамлен отходит. Услыши убо и нас ныне, в день погибели и печали, пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся: отжени от нас належащия на нас скорби и беды в сей временней жизни, не лишены же ны сотвори Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости в Царствии Сына Твоего и Бога нашего. Аминь.

КОНДАК, ГЛАС 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, не предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

ИН КОНДАК, ГЛАС 8

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

ВЕЛИЧАНИЕ:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.