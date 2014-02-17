17 февраля день памяти преподобного Кирилла Новоезерского (ХVI век)

Вселенную всю просветил еси сиянием чудес твоих, отче наш Кирилле.

Тропарь святому

Он отказывал себе во всех благах, ходил босиком, иногда даже в самый свирепый мороз, сам рубил дрова и копал землю. Преподобный Кирилл Новоезерский жил в основанной им обители и был образцом для братии.

За свою праведную жизнь Кирилл получил от Бога особую благодать и дар исцеления.

В 1532 году – незадолго до своей блаженной кончины – угодник Божий предсказал тяжелые испытания, которые ожидали Русь: „Будут на земле беды большие и возмущение между людьми. Но царство наше умиротворит и устроит Бог”.

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