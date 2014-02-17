17 февраля день памяти преподобного Исидора Пелусиотского

Жизнь его казалась всем жизнью ангельской на земле.

Евагрий

Еще юношей он оставил мир и удалился в Египет на Пелусиотскую гору. Духовная мудрость и строгий аскетизм преподобного Исидора в сочетании с широкой образованностью и естественным знанием человеческой души позволили ему за короткое время снискать уважение и любовь монахов. Они избрали его своим настоятелем и возвели в сан пресвитера.

Наследуя пример, который ему пришлось видеть и слышать, Исидор посвятил себя в основном христианской проповеди. Он был учителем и безотказным советчиком для всех: будь то простой человек, вельможа, епископ, патриарх или сам император.

По инициативе преподобного Исидора в 431-м году в Эфесе был созван III Вселенский Собор, на котором было осуждено лжеучение Нестория.

Глас