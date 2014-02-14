Святой Валентин и любовь

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Истории известны не менее трех Валентинов, принявших мученическую кончину в конце III века.

Об одном Валентине известно лишь то, что он мученически погиб с единоверцами. Второй Валентин был епископом Интерамны, его казнили во времена гонений на христиан в конце III века. Мощи его находятся в Терни (современное название Интерамны, Италия). Третий Валентин был пресвитером, казнен в 270г. Его мощи пребывают частично в Риме, частично в Дублине.

Рука святого Валентина в городе Бад Шуссенрайд (Bad Schussenreid), Германия. Фото Paul Koudounaris/BNPS

Когда в конце V века папа Геласий прославил ряд мучеников, среди них был и Валентин, но какой из них, не известно. Возможно были прославлены все трое. Хронологически праздник cвятого Валентина совпадал с римским языческим праздником Луперкалии.

Действительно ли папа Геласий определил дату празднования дня святого Валентина, доподлинно неизвестно, но именно он положил конец празднику Луперкалии.

Следует отметить, что Луперкалии был местным праздником, а общеримскими были торжества в честь богини Юноны - покровительницы влюбленных.

День памяти святого Валентина проходил в общецерковном масштабе и отмечался как почитание его мученичества. Но это не было связано с покровительством влюбленных.

Наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел рассказал о почитании святых Валентинов в православной традиции и о православном Дне влюбленных.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВАЛЕНТИНЫ

- В святцах православной церкви упоминаются три святых Валентина: мученик Валентин Доростольский (24 апреля по старому стилю, 7 мая по новому), священномученик Валентин Интерамский (Италийский, 30 июля по старому стилю), священномученик Валентин Римлянин (6 июля по старому стилю).

14 февраля, в «день влюбленных», православная церковь отмечает день памяти мученика Трифона, католическая церковь – св. Кирилла и Мефодия.

Почитание святого Валентина в католической церкви происходит на местном уровне.

ПОКРОВИТЕЛИ ВЛЮБЛЕННЫХ В ПРАВОСЛАВИИ

- Благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские, день памяти которых церковь отмечает 25 июня (8 июля). Святые были канонизированы православной церковью в 1547 году. Вскоре была выпущена «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

Их брак уже многие века является образцом христианского супружества. Своей жизнью святые отразили духовные ценности и идеалы, явили нам пример настоящей любви, способной на жертву ради дорогого человека. Супруги были верны друг другу до последнего вздоха, выдержали все соблазны и испытания с Божией помощью. По милости Создателя упокоились в одно и то же время и были вместе погребены.

Пусть пример такой благочестивой жизни поможет вам, дорогие братья и сестры, создать свою семью в любви, мире и благочестии. Храни вас всех Господь!

ПРИМЕР ИСТИННОЙ ЛЮБВИ

- Я до сих пор вспоминаю историю, известную на Волыни. Во времена советской власти арестовали священника, а его жене предложили уйти. Она отказалась и осталась. Их обмотали колючей проволокой и утопили в ледяной воде. Это было зимой. Уже весной люди нашли на берегу два тела, обнявшихся друг с другом, обвитых колючей проволокой...

...Ведь не в подарках заключается любовь, а прежде всего в отношении друг к другу. В умении уступить, промолчать, пожертвовать своим временем, своими желаниями. Любовь – это жертва. И наш Спаситель Иисус Христос принес себя в жертву, потому что возлюбил мир и возжелал всем людям на земле спасения. Но люди продолжают нарушать заповеди Божии и жить так называемыми «гражданскими браками», которые есть не что иное как – блуд.

А ведь церковное благословение и венчание дается для продолжения человеческого рода и для спасения собственной души. Никто не задумывается сегодня, что он является продолжателем рода человеческого. Если бы человек задумался о происходящем, то он бы с большей ответственностью подходил к вопросу создания семьи. И если бы женился, то подходил бы к этому вопросу с огромным уважением и ответственностью.

Интимные отношения – это есть утоление плотской страсти, а вот рождение ребенка в семье – это великий дар Бога. Борьба человека с Богом никогда ни к чему хорошему не приводила, и дьявол посеял вражду в сердцах людей, соблазнив, привел к греху. Семья – оплот христианской ценности, дар Бога для человека, надежда на Его спасение и смирение перед Ним.

София Павловская – для «УНИАН-Религии».