14 февраля день памяти мученика Трифона (ІІІ век)

Чтобы не страдать вечно, следует терпеть временные страдания.

Архиепископ Филарет (Гумилевский)

Еще юношей святой Трифон – сын фригийских крестьян – получил дары исцеления и изгнания бесов.

Однажды после его молитвы насекомые-вредители покинули пшеничное поле – так святой спас своих земляков от голодной смерти. Особенно прославился мученик изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана.

Однако при его преемнике, императоре Декие, началось преследование христиан. Трифон сам отдал себя в руки мучителей и, принимая тяжкие муки, повторял: “Господи, прости им грех этот”.

Похоронили праведника на его родине, а впоследствии часть мощей святого привезли в Россию, где они покоятся в московском храме Знамения Пресвятой Богородицы.

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