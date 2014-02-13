13 февраля день памяти святых Кира, Иоанна, Афанасии и ее дочерей (ІV век)

Когда вспоминаем о святых, то, если мы в беспечности, – просыпаемся, если в бесстрашии – устрашаемся.

Святитель Иоанн Златоуст

В начале 4-го века Аравийская пустыня стала местом проповеди святого мученика Кира. Впоследствии к нему присоединился воин Иоанн.

Когда же при императоре Диоклетиане усилилось гонение на христиан, стало известно об аресте христианки Афанасии с дочерьми Феодотией, Феоктистой и Евдоксией.

Святые Кир и Иоанн поспешили к заключённым. Посетив их в темнице, они укрепили исповедниц в мужестве перед мученическим подвигом.

Узнав об этом, правитель города схватил cвятых и предал их страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей.

Но жестокость палачей не пошатнула исповедниц. Они стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна.

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