13 февраля - день памяти святителя Никиты, епископа Новгородского (ХІІ век)

Воздержания и желание плоти твоея обуздав, на престоле святительства сел еси.

Тропарь святому

Еще в юном возрасте насельник Киево-Печерской обители Никита выразил желание пойти в затвор. Игумен предупредил его о преждевременности такого решения. Однако Никита ослушался.

В затворе он впал в искушение. Ему явился дьявол в виде Ангела. Бес посоветовал ему: "Ты не молись, а только читай и учи других". С тех пор монах не желал ни слышать, ни говорить об Евангелие, признавая лишь ветхозаветные книги Священного Писания.

Печерские старцы пришли к затворнику и, помолившись, отогнали от него беса. После этого преподобный Никита оставил затвор и жил в строгом посту, молитве и послушании. Впоследствии подвижника поставили епископом в Новгороде.

За святую жизнь Господь наградил его даром чудотворения. В 1558 году состоялось прославление святого.

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