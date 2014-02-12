12 февраля Собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

Святии трие святителие, молите Бога о нас!

Молитва святым

В конце 11-го века в Константинополе ученые мужи спорили, кто из трех Вселенских учителей и святителей самый величественный.

Одни доказывали, что Василий Великий – своей мудростью и моральной твердостью. Другие утверждали, что Григорий Богослов – силой богословской мысли. Третьи настаивали, что Иоанн Златоуст – своим красноречием.

Однако в 1084-ом году митрополиту Евхаитскому Иоанну было чудесное видение трех святителей. Они приказали прекратить споры и установить один общий день для почитания их памяти, что и было сделано в том же году.

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