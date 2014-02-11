11 февраля день памяти преподобного Лаврентия Печерского (ХІІ век)

00:05, 11 февраля 2014
Праздники
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Почитающий епископа почтён Богом.

Священномученик Игнатий Богоносец

Свой монашеский путь преподобный Лаврентий, затворник Печерский, начал в Киевском монастыре великомученика Димитрия.Затем он перешёл в Киево-Печерскую обитель.

В 1182-ом году Лаврентий был возведён в епископский сан и назначен на Туровскую кафедру. Там он стал преемником знаменитого проповедника – святителя Кирилла.

Преподобный Лаврентий прославился высокими подвигами молитвы и богомыслия. Получил от Господа дар исцелять больных и изгонять бесов.

И ныне многочисленные богомольцы приходят помолиться к мощам праведника, которые покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

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