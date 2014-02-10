10 февраля день памяти преподобного Феодосия Тотемского (XVI век)

Человек не иначе становится сыном Божьим, как только когда становится святым.

Святитель Григорий Нисский

Феодосий Тотемский родился в Вологде около 1530 года. Он регулярно посещал церковь и много молился дома, особенно по ночам.

После смерти родителей и жены удалился в Прилуцкий монастырь. По его просьбе царь Иоанн Васильевич позволил устроить монастырь близ Тотьмы и обновить Тотемскую Ефремову пустынь, где преподобный учредил братство.

Будучи настоятелем двух обителей, Феодосий продолжал вести подвижническую жизнь. Он истощал свое тело веригами и власяницей, а под схимническим кукулем носил железную шапку.

После смерти праведника в 1568 году его мощи остались нетленными и были обретены в конце 18-го века. В 1789 году преподобный Феодосий был прославлен среди святых.

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