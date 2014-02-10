10 февраля день памяти преподобного Ефрема Сирина (IV век)

Был еси светильник Вселенней, сияя чудесы, Ефреме, отче наш.

Тропарь преподобному

Преподобный Ефрем был родом из Месопотамии. Его прозвали Сирином, то есть сирийцем.

В 363-ом году, спасаясь от персов, он бежал в город Эдесса, где уединился в монастыре неподалёку от города.

Он был талантливым учителем и наставником. К праведнику приходили люди, искавшие в жизни духовных путей. Наставления старца сильно влияли на души, ведь святой сначала обличал самого себя. Однако преподобный Ефрем стремился к уединению и хотел отдалиться от людей.

Однажды во сне ему явился ангел и спросил: „Куда бежишь? Ты, как молодой вол, хочешь освободить шею от ярма”.

Поэтому святой вернулся к своему призванию и был с людьми: открыл училище в Эдессе, боролся с ересью, наставлял людей на праведный путь.

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