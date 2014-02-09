9 февраля 438 года перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

О, Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, но смерть славна, гроб твой блажен и воздаяние обильно.

Святитель Прокл Константинопольский

Иоанн Златоуст, великий вселенский учитель и иерарх, почил в 407 году в городе Команы близ современной Пицунды.

Это селение он проходил по пути к месту ссылки, куда его отправили за разоблачение пороков Константинополя. Весь христианский народ предался тогда скорби.

Через 30 лет, во время правления императора Феодосия Второго, жители Константинополя не забыли своего любимого пастыря и просили возвратить его мощи. Впоследствии архиепископ Константинопольский Прокл получил разрешение на это.

Когда гроб с мощами святителя привезли в столицу, Прокл первым увидел, что они нетленны. Тогда император прильнул к гробу, умоляя простить его родителей. Спустя некоторое время святые мощи были перенесены в храм Святых апостолов.

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