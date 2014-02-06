6 февраля день памяти блаженной Ксении Петербуржской (XIX век)

Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя подвиг казаться безумной.

Епископ Александр (Милеант)

Ее восхождение к вершинам святости началось с личной трагедии: внезапно умер ее муж. Молодая женщина была поражена тем, что он оставил этот мир, не успев ни покаяться, ни причаститься. Святая Ксения надеялась своими подвигами вымолить прощение грехов мужа.

Облачившись в его костюм и раздав всё свое имущество, она взяла на себя тяжелый крест юродства. За свои подвиги блаженная удостоилась дара прозорливости.

Святая Ксения Петербуржская несла свой крест 45 лет и почила около 1803-го года.

На ее могиле на Смоленском кладбище в Петербурге со временем была построена каменная часовня, которая и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привлекающей многочисленных богомольцев. Там почивают мощи блаженной Ксении.

После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская, была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской православной церкви.

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