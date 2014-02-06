6 февраля день памяти преподобной Ксении (V век)

Приимши бо крест, последовала еси Христу, преподобная Ксение.

Тропарь святой

«Что есть земная жизнь? Сон и мечты», – говорила праведная Евсевия, дочь римского сенатора, когда домашние уговаривали ее сочетаться браком с благородным знатным юношей. В душе она уже давно хотела стать невестой Христа.

Переодевшись в мужскую одежду, Евсевия с двумя служанками тайно покинула дом и поселилась в Кесарийском городе Миласс под именем Ксения.

Там она организовала женский монастырь и за добросовестное служение была рукоположена в дьяконицу.

Преподобная Ксения вела поистине ангельскую жизнь: была благотворительницей для бедных, отрадой для обездоленных, наставницей для грешных, приводя к спасению души многих людей.

Глас