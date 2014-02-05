5 февраля память VI Вселенского Собора (VIІ век)

Мы храним законно составленные определения святых наших предшественников и святых соборов в простоте сердца.

Святитель Агафон Римский

Шестой Вселенский Собор был созван императором Константином Погонатом в Константинополе в 680 году. На нем присутствовало 170 отцов.

Предметом рассмотрения Собора была ересь монофелитов. Сторонники этого учения хотя и признавали в Иисусе Христе два естества – Божественное и человеческое, однако учили об одной Его Божественной воле.

Шестой Вселенский Собор осудил и отбросил ересь монофелитов. Он определил признавать в Иисусе Христе два естества – Божественное и человеческое, и, соответственно, – две воли.

Однако человеческая воля в Христе покорна Его Божественной воле. Закрепили этот догмат лишь спустя одиннадцать лет – на Трулльском соборе.

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